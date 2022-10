Seul: calca durante festa Halloween all’aperto, “50 persone” in arresto cardiaco

Tragedia a Seul durante una grande festa di Halloween che si stava svolgendo in queste ore. Almeno un centinaio di persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte e schiacciate da una grande folla di gente. Una cinquantina di persone sarebbero andate in arresto cardiaco.

Secondo quanto riferito da fonti locali, nella zona c’erano circa 100.000 persone che festeggiavano il primo evento di Halloween all’aperto senza mascherine dopo la pandemia.

Choi Cheon-sik, funzionario della National Fire Agency, ha detto che si ritiene che le persone siano rimaste schiacciate dopo che una grande folla ha iniziato a spingersi in uno stretto vicolo vicino all’Hamilton Hotel, un importante luogo di festa a Seul. Ha dichiarato che più di 400 operatori di emergenza provenienti da tutta la nazione, tra cui praticamente tutto il personale disponibile a Seul, sono stati dispiegati nelle strade per curare i feriti. I funzionari non hanno rilasciato immediatamente un bilancio delle vittime. Si teme ci possano essere diversi morti anche alla luce delle molte persone che necessitavano di rianimazione.

🇰🇷 | URGENTE: En el barrio de Itaewon se observan decenas de bolsas con cuerpos adentro tras enorme estampida esta noche en plenas celebraciones de Halloween en Seúl, Corea del Sur. pic.twitter.com/GBBPzBYXhO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2022

#ÚltimoMinuto Reportan estampidas en medio de las celebraciones de 🎃 #Halloween, en el barrio de #Itaewon en #Seúl Habría al menos 50 personas graves

📹@allkpop pic.twitter.com/OP4cpMmBJj — xevt – xhvt (@xevtfm) October 29, 2022

A cura di Francesco Ladisa