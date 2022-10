Crolla ponte in India: almeno 40 morti e decine di feriti

Un ponte è crollato in India, nella città di Morbi, nel Gujarat occidentale. L’imponente struttura, sospesa sul fiume Machchhu, è improvvisamente collassata mentre vi erano numerose persone, almeno 150.

Il bilancio è drammatico: secondo le ultime fonti locali sono almeno 40 le vittime e una trentina i feriti. Le drammatiche immagini trasmesse dalle tv locali mostrano persone aggrappate ai cavi del ponte crollato, mentre i soccorritori tentano di trarle in salvo.

Il ponte pedonale, recentemente riaperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione e tra le mete preferite per picnic in famiglia, è crollato perché non ha sopportato il peso delle persone che vi stavano sopra, secondo il Times of India.

A cura di Francesco Ladisa