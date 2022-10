Maxi voragine a Villaricca, nel napoletano: palazzina “in bilico”

Una grossa voragine si è aperta in una strada a Villaricca, in provincia di Napoli, nella tarda nottata di oggi. Un boato, attorno alle 5 di questa notte, ha richiamato l’attenzione dei residenti di via Palermo che sono scesi in piazza.

Una palazzina è rimasta praticamente in bilico, subendo importanti danni strutturali. Sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, i tecnici comunali e i mezzi di soccorso del 118 e della protezione civile. Gli operatori stanno provvedendo a rimuovere un’auto rimasta parzialmente in bilico sull’orlo della voragine per constatare i danni alle tubature del gas e di altri sottoservizi ed evitare altri smottamenti.

Sei le famiglie sgomberate a scopo precauzionale. Non si registra comunque nessun ferito.

A cura di Francesco Ladisa