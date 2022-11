Intenso terremoto al Sud Italia: magnitudo superiore a 5 ma ipocentro profondo

Una scossa di terremoto si è verificata poco fa al Sud Italia, sulla costa tirrenica della Calabria. Dalle stime dell’INGV, il sisma è stato di magnitudo 5.1 ed ha avuto epicentro in mare a pochi chilometri da Scalea, in provincia di Cosenza.

Il terremoto ha avuto una profondità elevata: l’ipocentro è stato fissato infatti a ben 286 km e questo ha attenuato di molto la propagazione delle onde sismiche in superficie.

La scossa è stata comunque avvertita nettamente dalla popolazione, specialmente fra Calabria, Basilicata e Campania meridionale. Numerose le segnalazioni dalle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Potenza, Matera, Salerno.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore.

Vai alla pagina TERREMOTI IN TEMPO REALE per il monitoraggio di tutte le scosse che avvengono in Italia

A cura di Francesco Ladisa