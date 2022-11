Peggioramento in arrivo: avviso di fenomeni intensi da domani, il comunicato dell’A.M.

L’arrivo di un vortice ciclonico dal Nord Europa determinerà un netto peggioramento del tempo sull’Italia, prima al Nord nella giornata di domani, poi in estensione anche al Centro-Sud da Venerdì.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi. Vediamo insieme il comunicato:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI:

-DAL POMERIGGIO DI DOMANI, GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU PIEMONTE MERIDIONALE E LIGURIA;

-DALLA SERA DI DOMANI GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU LOMBARDIA, OVEST EMILIA-ROMAGNA E NORD TOSCANA, CON FENOMENI IN ESTENSIONE NOTTURNA AL RESTO DELLA TOSCANA ED AL SUD TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

LOCALMENTE SU LIGURIA E TOSCANA SONO PREVISTI TEMPORALI, ANCHE DI TIPO QUASI STAZIONARIO.

SI PREVEDE ALTRESI’ DALLA TARDA SERA DI DOMANI, GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO BURRASCA SU TOSCANA, APPENNINO

EMILIANO-ROMAGNOLO E PROSPICENTI PIANURE.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa