Scossa di terremoto in Croazia, avvertita nettamente nella capitale Zagabria

Una scossa di terremoto si è verificata poco fa alle ore 11:52 in Croazia. Dalle prime stime dei sismografici la scossa è stata di magnitudo 3.4-3.6 ed ha avuto epicentro a 18 km dalla città di Sisak.

Il sisma è stato avvertito distintamente nell’area epicentrale e anche nella capitale Zagabria, distante poco più di 40 km. Un lieve tremore potrebbe essere stato percepito anche nell’area di Trieste.

Non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa