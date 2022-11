Scossa di terremoto nelle Marche: epicentro vicino Ascoli Piceno, dati INGV

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata nelle Marche alle 19:31 di oggi con epicentro nei pressi di Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno.

Il sisma è avvenuto a una profondità di 21 km ed è stato avvertito nettamente in zona epicentrale. Segnalazioni soprattutto da Ascoli Piceno, distante appena 8 km. La scossa è stata lievemente avvertita anche nel nord dell’Abruzzo.

Vai alla pagina TERREMOTI IN TEMPO REALE per il monitoraggio di tutte le scosse che avvengono in Italia

A cura di Francesco Ladisa