Il maltempo entra nel vivo da stasera: AVVISO DI FENOMENI INTENSI emesso dall’Aeronautica Militare

Sta entrando nel vivo l’ondata di maltempo sull’Italia. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per precipitazioni abbondanti, temporali e venti forti. Vediamo il comunicato:

Avviso di fenomeni intensi

IN CONSIDERAZIONE DELL’ARRIVO DELLA TEMPESTA CICLONICA DENOMINATA EVA,SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO:

– PER LE PROSSIME 18 ORE SUL PIEMONTE;

– DALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DI QUEST’ULTIMA, NONCHè SU LIGURIA E TOSCANA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 12 SU TRENTINO-ALTO ADIGE MERIDIONALE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA E LAZIO;

– DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SUL MOLISE E PER LE SUCCESSIVE 36/42 ORE SULLA CAMPANIA;

– DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE OCCIDENTALE, PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SULLA BASILICATA E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SULLA SICILIA;

– DALLA SERA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA CALABRIA.

SI PREVEDE ALTRESI’, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:

– DALLA SERATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SULLA LIGURIA, PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE APPENNINICO, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SULLA TOSCANA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU MARCHE, UMBRIA,

LAZIO, ABRUZZO E MOLISE;

– DALLA MATTINA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU CAMPANIA E BASILICATA;

– DALLA TARDA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12/15 ORE SULLA CALABRIA.

SI PREVEDONO INOLTRE:

– DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, VENTI FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DELL’ISOLA;

– DALLA SERATA DI DOMANI E PER SUCCESSIVE 24 ORE, STATO DEL MARE MOLTO AGITATO, TENDENTE A GROSSO SUL MAR DI SARDEGNA.

