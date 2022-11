Tornado nato in mare arriva a Formia: devastata un’azienda [VIDEO]

Forte instabilità come previsto sulle regioni centrali tirreniche in queste ore. Nella mattinata di oggi, una tromba marina si è formata nel mare antistante Formia, in provincia di Latina. Il vortice si è avvicinato alla costa fino a penetrare sulla terraferma per qualche decina di metri.

Nel suo percorso, il tornado (ricordiamo essere sinonimo di tromba d’aria o tromba marina) ha interessato un’area industriale nei pressi della frazione di Penitro (Formia), danneggiando gravemente la struttura di un’azienda. Un muro è letteralmente crollato, come possiamo vedere da queste immagini impressionati, pubblicate dalla pagina Facebook Meteo Lazio.

A cura di Francesco Ladisa