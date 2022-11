Tornado su Formia: auto si ribalta per la furia del vento, ferito il conducente

Come vi abbiamo già documentato in questo articolo, una forte ondata di maltempo si è abbattuta in mattinata sul Lazio e una tromba marina ha interessato la zona del pontino, causando danni sul litorale di Formia.

Il vortice, penetrando sulla terraferma e divenendo così una tromba d’aria, ha causato ingenti danni nell’area fra Minturno e Spigno Saturnia: un’azienda che si occupa di effetti speciali, la Music&Lights Srl, è stata devastata e ha subito crolli. Danni anche ad altre strutture vicine.

Da quanto si apprende negli ultimi minuti, inoltre, è rimasto ferito un automobilista la cui autovettura è stata ribaltata dalla furia del vento. Ci sarebbero inoltre altri 2/3 feriti, comunque in condizioni non gravi.

A cura di Francesco Ladisa