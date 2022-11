Devastanti tornado in Texas ed Oklahoma: gravissimi danni in alcune città

Una violenta ondata di maltempo, con temporali di forte intensità e tornado, ha colpito nelle ultime ore gli stati americani del Texas e dell’Oklahoma.

Centinaia di edifici sono stati danneggiati, alcuni completamente distrutti dalla furia del vento. Danneggiate anche le infrastrutture elettriche. Il bilancio, al momento, è di 1 morto e una ventina di feriti. Si teme però possa aggravarsi con il passare delle ore.

In Oklahoma le contee maggiormente colpite sono tre, soprattutto quella di McCurtain, nella parte sud-orientale dello Stato. Nella località di Idabel il tornado ha distrutto fra l’altro una chiesa, un centro medico e una scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, nella zona sono stati inviate squadre di soccorso e generatori di energia elettrica.

In Texas, un altro tornado ha colpito duramente la città di Powderly: le immagini mostrano case rase al suolo, automobili ribaltate e detriti ovunque. Diverse le persone ferite. “Ci vorrà molto tempo per ripulire tutto questo, ma la comunità si è riunita”, ha detto il capo dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto. “È davvero straziante da vedere”.

In solidarity with the people in Lamar County (TX). Tornado hit small town of Powderly

People are in a difficult situation some feared to be dead#Tornado pic.twitter.com/wVVR4C4NAg

— Emaan Danish Khan (@EmaanzT) November 5, 2022