Puglia: scomparso dai radar elicottero con 7 persone, a bordo anche 2 bambini

Sono ore di preoccupazione per via della scomparsa dai radar di un elicottero partito in mattinata dalle Isole Tremiti, a nord del Gargano. L’ultimo contatto è avvenuto nella zona tra Apricena e San Severo, in provincia di Foggia, un’area dove vi erano condizioni di forte maltempo.

Il velivolo, con a bordo cinque passeggeri, tra cui due bambini, e due persone dell’equipaggio, ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar alle 10.30. L’elicottero appartiene alla ditta Alidaunia.

Le battute di ricerca si stanno concentrando tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano. Vi partecipano 40 militari dell’arma, tra cui i reparti speciali dei “Cacciatori di Puglia” che stanno raggiungendo le zone più impervie del promontorio del Gargano, e tre elicotteri dei carabinieri che sorvolano l’intera zona.

A cura di Francesco Ladisa