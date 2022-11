Vistosissimo bolide nei cieli italiani: migliaia di segnalazioni dal centro-nord

Un grosso bolide luminoso è stato avvistato nella tarda serata di oggi in gran parte d’Italia, poco prima delle 22:00.

Il fenomeno è stato osservato soprattutto al Centro-Nord: migliaia le segnalazioni diffuse sui social network, specialmente da Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio. Il meteorite è stato visto anche da Roma. Stando alle segnalazioni il bolide ha solcato i cieli in direzione nord-sud.

Di cosa si è trattato esattamente?

Questo fenomeno viene definito comunemente bolide. Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide.

A cura di Francesco Ladisa