Ecco come si sono propagate le onde sismiche del terremoto Mw 5.5 in Italia [VIDEO]

La forte scossa di terremoto di M 5.5 (Magnitudo momento) avvenuta stamane alle 7:07 davanti alla costa adriatica pesarese è stata avvertita fortemente fra Marche e Romagna, ma anche in gran parte del Centro-Nord.

Le onde sismiche hanno infatti raggiunto il Nord-Est e le regioni tirreniche, grazie all’elevata intensità del sisma, in maniera non del tutto omogenea per via delle caratteristiche del sottosuolo.

L’INGV ha realizzato il video dell’animazione della propagazione sulla superficie terrestre delle onde sismiche generate dal terremoto.

Le onde di colore blu indicano che il suolo si sta muovendo velocemente verso il basso, quelle di colore rosso indicano che il suolo si sta muovendo verso l’alto. L’intensità del colore è maggiore per spostamenti verticali più veloci.

Ogni secondo dell’animazione rappresenta un secondo in tempo reale.

Non si tratta di un’animazione artistica ma della soluzione delle equazioni che descrivono il processo di propagazione.

La velocità e l’ampiezza delle onde sismiche dipendono dalle caratteristiche della sorgente sismica, dal tipo di suolo che attraversano e anche dalla topografia. Esse, quindi, non si propagano in maniera uniforme nello spazio e luoghi posti alla stessa distanza dall’epicentro risentono del terremoto in maniera completamente diversa.

A cura di Francesco Ladisa