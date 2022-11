Forte terremoto nelle Marche: i terribili momenti della scossa in diretta durante il TG a Fano [VIDEO]

*Video a fine articolo*

Un forte terremoto di Magnitudo 5.7 ha scosso il Centro Italia e in particolar modo le Marche alle 7:07 di questa mattina.

Il sisma, con epicentro in mare a una trentina di chilometri dalla costa pesarese, è stato avvertito fortemente nelle Marche settentrionali ed ha causato diversi danni, per fortuna in genere di lieve entità . Una delle città più colpite è Fano, fra le zone più vicine all’epicentro.

In questo filmato possiamo vedere i momenti terribili della forte scossa durante la Rassegna Stampa in diretta di FanoTV:

A cura di Francesco Ladisa