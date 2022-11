Forte temporale sull’isola d’Elba: tracimano i fossi, allagamenti e fango per le strade

Un forte e persistente temporale si è abbattuto sull’Isola d’Elba stamane, creando notevoli disagi soprattutto nelle zone di Rio Marina e Porto Azzurro. Le intense precipitazioni hanno portato alla tracimazione di vari fossi.

Diverse strade sono state allagate e trasformate in fiumi in piena, con le vetture in sosta trascinate via verso il mare. E’ accaduto anche nella via principale di accesso al paese, via Principe Amedeo. La conta dei danni a Rio è prematura, ma sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Vigili del fuoco in azione poi a Porto Azzurro, dove dalle 10 le squadre di Portoferraio sono state impegnate in interventi per persone bloccate in abitazioni e seminterrati per via degli allagamenti. Le persone sono state tutte tratte in salvo. Alle 13,30 erano ancora 15 gli interventi dello stesso tipo, e i vigili del fuoco hanno predisposto l’invio di altre squadre.

Polemiche fra i cittadini che dichiarano di assistere ormai sempre più spesso a queste situazioni di forte disagio e pericolo.

A cura di Francesco Ladisa