Previsioni meteo: si intensifica il maltempo da Venerdì, forti piogge e temporali

L’Italia continuerà ad essere interessata nei prossimi giorni da correnti instabili di origine atlantica che apporteranno piogge e temporali a più riprese.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente sul finire della settimana. Dall’osservazione dei principali modelli previsionali per il medio termine, notiamo infatti l’arrivo di una perturbazione nella giornata di Venerdì che apporterà un marcato peggioramento soprattutto su Nord-Est, Centro Italia e regioni tirreniche.

A seguire, nella giornata di Sabato, una perturbazione ancor più incisiva legata all’ingresso di un vortice ciclonico nel cuore del Mediterraneo apporterà maltempo diffuso. Previste precipitazioni abbondanti, localmente anche persistenti, in particolare su Emilia Romagna, regioni centrali e versante tirrenico fino alla Calabria. Potranno esserci anche temporali di forte intensità sulle regioni tirreniche. Andrà un po’ meglio sui restanti settori ma comunque in un contesto spesso nuvoloso. Le temperature saranno in generale calo e la ventilazione in rinforzo.

Domenica il tempo volgerà verso un miglioramento, con ampie schiarite al Centro-Nord e residua instabilità al Sud che dovrebbe attenuarsi nella seconda parte di giornata.

A cura di Francesco Ladisa