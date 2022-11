Forte boato fa tremare le abitazioni in Puglia: molte segnalazioni dal tarantino

Un forte boato è stato avvertito oggi 16 Novembre in Puglia, attorno alle ore 14. Il fenomeno è stato segnalato da migliaia di persone soprattutto nell’area di Taranto e provincia. Testimonianze da Taranto città, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Talsano, Pulsano e altri paesi limitrofi.

Il boato, durato pochi secondi, ha provocato uno spostamento d’aria tale da far tremare vetri e finestre di molte abitazioni. Alcune persone, allarmate, hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Non vi sono ancora notizie ufficiali sull’accaduto ma il fenomeno dovrebbe essere stato causato quasi sicuramente da un boom sonico di un aereo che ha superato la velocità del suono nei cieli del tarantino.

Ecco una spiegazione più dettagliata sul fenomeno del superamento della barriera del suono:

Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

A cura di Francesco Ladisa