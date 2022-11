Nubifragi in Campania: fiumi di fango invadono Sapri [VIDEO]

Una perturbazione atlantica sta portando maltempo e precipitazioni localmente abbondanti sulle regioni tirreniche della penisola.

Particolarmente colpita la Campania, con piogge a carattere di nubifragio che hanno creato forti disagi nel salernitano. A Sapri, sul Golfo di Policastro, la tanta pioggia caduta (insieme al sistema fognario carente) ha trasformato molte strade in fiumi in piena. Alcune automobili sono rimaste bloccate in sottopassi e strade allagate. Notevole il lavoro per i vigili del fuoco e la polizia locale.

Il sindaco ha annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani. «Alla luce delle abbondanti piogge che hanno provocato disagi su tutto il territorio comunale, anche in virtù delle grande quantità di pioggia che defluiva da monte sulla nostra città , anche se pure per la giornata di domani la Soru Campania ha confermato un’allerta di livello giallo, il Coc di Protezione Civile nella riunione appena conclusasi ha convenuto di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani – ha detto il primo cittadino – ed invitare i cittadini a limitare gli spostamenti».

A cura di Francesco Ladisa