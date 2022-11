Nubifragi in Campania: alluvione lampo e situazione drammatica ad Agropoli

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Campania, portando forti e persistenti precipitazioni dalle prime ore del mattino.

Situazione difficile nel salernitano, in particolare nella località di Agropoli, dove è in atto praticamente un’alluvione lampo e gran parte delle strade della città sono invase da acqua e fango, che in alcuni punti raggiungono un’altezza preoccupante. Al lavoro Vigili del fuoco e Protezione civile.

Fra le zone più colpite al momento Via Risorgimento, Mattine, Via Nitti e Moio. L’ente comunale ha provveduto ad emettere una nota nella quale di invita la popolazione a non uscire di casa: “Le intense precipitazioni stanno comportando una serie di problematiche di allagamenti in diverse aree del nostro territorio. Invitiamo quindi a rimanere in casa e ad uscire solo in caso di estrema necessità ”.

Preoccupante la piena del fiume Testene, gonfiatosi repentinamente in seguito alle piogge, come possiamo vedere dalle immagini:

A cura di Francesco Ladisa