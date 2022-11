Ondata di gelo negli Usa: Buffalo sommersa da 1 metro di neve, tormente nell’area dei Grandi Laghi

Una intensa ondata di freddo e neve sta colpendo l’America settentrionale e in particolare l’area dei Grandi Laghi, portando nevicate copiose, anche a carattere eccezionale per il periodo.

Forti nevicate stanno colpendo soprattutto lo Stato di New York e una vera e propria tempesta di neve si sta abbattendo da oltre 48 ore su Buffalo, dove stamane l’accumulo nevoso aveva raggiunto in alcuni punti il metro, paralizzando la città e creando forti disagi.

La nevicata rischia di paralizzare circa 6 milioni di persone in cinque stati dei Grandi Laghi – dal Wisconsin a New York – ed è la conseguenza del cosiddetto ‘effetto lago’. Le raffiche di vento che soffiano sulle acque a temperatura mite dei laghi Eire e Ontario, si trasformano in tempeste, con nevicate intense che portano accumuli anche sopra i 5 centimetri all’ora, nelle cittadine a ridosso delle acque del lago e nell’area di Buffalo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, oltre 7000 persone sono rimaste senza energia elettrica, mentre è stato dichiarato lo stato di emergenza in 11 distretti. Si segnalano purtroppo due vittime nella zona del Lago Eire.

So the high lift is unable to pull out the Orchard Park plow. About 4 feet of snow. Video from friends. pic.twitter.com/eWCGw1XnOE — Paul D. Seil (@BuffaloPadre) November 19, 2022

Who got a snow mobile in Buffalo? 🏎 pic.twitter.com/JDzs8DrGaa — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) November 18, 2022

A cura di Francesco Ladisa