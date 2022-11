Nubifragio su Lipari: strade come torrenti [VIDEO]

Forte maltempo sta insistendo sulle regioni meridionali, mentre al centro e al nord abbiamo un netto miglioramento delle condizioni meteo.

Nelle ultime ore piogge e forti temporali hanno colpito soprattutto Puglia, Calabria e Sicilia, dove non sono mancati allagamenti e disagi. Alle Isole Eolie, in particolare a Lipari, si è abbattuto stamane un forte temporale accompagnato anche da una grandinata e le strade sono diventate dei torrenti di fango, come possiamo vedere da queste immagini:

A cura di Francesco Ladisa