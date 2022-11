Forte terremoto a Giava: segnalati crolli di edifici

Una forte scossa di terremoto si è verificata stamane, alle 7:21 ora italiana, sull’isola di Giava, in Indonesia.

Il sisma, di magnitudo 5.6, ha avuto epicentro sulla terraferma, vicino alla città di Cianjur, a circa 100 chilometri dalla capitale Giacarta, dove hanno tremato gli edifici.

Il terremoto, in base alle prime testimonianze, ha provocato dei crolli e lesioni in alcuni edifici, in particolare nelle regioni di Cianjur e Sukabumi, a ridosso dell’epicentro. Al momento non vengono segnalati feriti o vittime.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.Â

A cura di Francesco Ladisa