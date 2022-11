Previsioni meteo: Martedì di tempesta sull’Italia, nubifragi e venti anche a 100km/h!

Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali confermano l’arrivo di una intensa e organizzata depressione sulla nostra penisola fra la serata odierna e soprattutto la giornata di domani, Martedì 22 Novembre, che si prospetta all’insegna del forte maltempo.

Come vi abbiamo già spiegato in questo articolo di ieri, una massa d’aria fresca e instabile proveniente dall’Atlantico si tufferà nel Mediterraneo andando a scavare una depressione con profondo minimo barico proprio sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano un centro di bassa pressione importante, fino a 986-985 hPa (o millibar), che nel corso di domani andrà spostandosi dall’area tirrenica centrale verso l’Adriatico centro-settentrionale, alimentando forti piogge e una vera e propria tempesta di vento.

Nella giornata di Martedì, già dalle prime ore, avremo precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, con i fenomeni più marcati che interesseranno le regioni tirreniche e il Nord-Est, dove potranno verificarsi allagamenti e locali criticità per l’elevata intensità della pioggia.

Il fenomeno più pericoloso però sarà il vento: questa depressione, essendo come detto molto profonda, innescherà venti intensi su gran parte della penisola. Raffiche impetuose, fino a 80-100 km/h (ma localmente anche sui 110-130 km/h) investiranno le regioni tirreniche, la fascia appenninica, il Sud e (a partire dal pomeriggio) anche il Nord-Est, qui con forte Bora fra Veneto e Romagna. Forti raffiche di vento attese anche sui settori alpini.

Ne conseguiranno forti mareggiate sui settori tirrenici e sull’alto Adriatico.

L’aspetto positivo sarà la velocità di questa perturbazione, che per fortuna già nella giornata di Mercoledì abbandonerà la penisola. Ma domani, Martedì, gli effetti del suo passaggio potrebbero essere importanti. Il vento, in particolare, potrà causare danni diffusi e mettere in crisi soprattutto il sistema dei trasporti.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito nelle prossime ore, quando pubblicheremo nuovi aggiornamenti e allerte meteo per questa forte ondata di maltempo in arrivo.

A cura di Francesco Ladisa