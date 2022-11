Forti venti in Veneto: albero cade su autovettura, gravemente ferito il conducente

L’ondata di maltempo in azione sull’Italia non sta risparmiando nemmeno il Veneto, dove i preannunciati venti di bora stanno causando disagi e danni non soltanto sulla costa ma anche nell’entroterra, con la caduta di alberi, pali della luce, cartelloni stradali e via dicendo.

Raffiche vicine ai 100 km/h sta sferzando il padovano, dove si segnala purtroppo un ferito grave. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un’autovettura, schiacciandola e ferendo così l’autista. L’incidente si è verificato a Monselice, in Via Facchine.

I pompieri arrivati da este e da Padova con l’autogrù, hanno liberato l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto. Il giovane 27enne è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

A cura di Francesco Ladisa