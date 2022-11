Forte terremoto in Turchia provoca crolli e feriti: ecco gli effetti all’interno di un ufficio [VIDEO]

Una intensa scossa di terremoto si è verificata nella notte in Turchia, come vi abbiamo documentato in questo articolo. Il sisma, magnitudo 6.1, ha provocato crolli e danni in diversi edifici, oltre al ferimento di almeno 35 persone.

Il terremoto, avvenuto alle 4:08 locali, ha avuto epicentro nei pressi della città di Düzce, nel nord-ovest della Turchia, dove è stato avvertito fortemente dalla popolazione. Ecco gli effetti della violenta scossa all’interno di un ufficio a Düzce:

Düzce de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyam görüntüler çok korkunç rabbim beterinden korusun #deprem pic.twitter.com/Qm7zgygaY1 — Ozan Aydoğdu  (@OzyAydogdu) November 23, 2022

A cura di Francesco Ladisa