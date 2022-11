Maltempo Campania: ragazzo rimane ucciso dalla caduta di un fulmine nel napoletano

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Marina di Seiano, località di Vico Equense, nel Napoletano. Si tratta di un ragazzo di 34 anni, Ugo Manganaro, deceduto molto probabilmente per un arresto cardiaco dopo essere stato folgorato da un fulmine. La salma è stata sequestrata dalla procura di Napoli in attesa dell’autopsia.

Due le ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti per spiegare le cause del decesso dell’uomo. La prima, più probabile, è che l’uomo sia stato colpito da un fulmine mentre stava passeggiando vicino al mare durante il temporale; l’ombrello o qualche vicino palo della luce potrebbero aver attratto il fulmine. La seconda ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti, sarebbe legata al malfunzionamento di una cabina elettrica che si trova non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo, forse danneggiata dal maltempo e dalla quale si potrebbe essere generata una scarica, letale per il 34enne. Entrambi gli scenari quindi legati all’ondata di maltempo che ha colpito fortemente la Campania e il napoletano nella giornata di ieri.

A cura di Francesco Ladisa