Violenta scossa di terremoto in Turchia: crolli e feriti

Una scossa di terremoto di forte intensità ha colpito la Turchia nella notte appena trascorsa, alle 2:08 ora italiana.

Il sisma è stato di magnitudo 6.1, secondo le rilevazioni dell’INGV, ed ha avuto epicentro in un’area densamente popolata, fra le province di Duzce e Adapazari, a soli 14 km dalla città di Duzce.

Il terremoto, avvenuto a una profondità di 10 km, è stato avvertito fortemente nel nord-ovest della Turchia, quindi anche a Istanbul. Il bilancio è di almeno 35 feriti, mentre non vengono segnalate vittime, almeno per il momento. Nelle prime immagini diffuse sui social si vede la gente terrorizzata che è scesa in strada. Molti gli edifici danneggiati, alcuni parzialmente crollati.

A cura di Francesco Ladisa