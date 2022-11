Previsioni meteo: intenso vortice ciclonico nel week-end, forte maltempo al Centro-Sud e freddo invernale

La breve parentesi anticiclonica di queste ore lascerà presto il posto a un nuovo peggioramento atmosferico: nelle giornata di domani, Venerdì 25 Novembre, avremo infatti l’arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica che riporterà il maltempo prima al Centro poi anche al Sud nel corso del week-end.

Per quanto concerne Venerdì il peggioramento interesserà principalmente Sardegna e regioni tirreniche centro-meridionali, dalla Toscana alla Campania, con piogge e anche dei temporali, più presenti dal pomeriggio-sera.

La perturbazione scivolerà poi verso il Meridione fra Sabato e Domenica, alimentandosi anche con aria più fredda di origine artica. Ne conseguirà la formazione di un nuovo ciclone – meno profondo e intenso rispetto a quello di inizio settimana – in grado comunque di apportare abbondanti precipitazioni sulle regioni meridionali, in particolare sulle aree ioniche.

In particolare, Sabato avremo piogge e temporali diffusi al Sud e sul medio versante Adriatico: fenomeni persistenti, localmente a carattere di nubifragio, su Puglia, Basilicata, Calabria, dove saranno probabili allagamenti e criticità di carattere idro-geologico. Previsti anche venti sostenuti a rotazione ciclonica, un calo delle temperature e nevicate in Appennino dai 1200-1300 metri in su.

Domenica il vortice instabile si porterà sullo Ionio e ciò comporterà lo spostamento dei fenomeni all’estremo Sud, in particolare Sicilia, Calabria e Salento; sui restanti settori avremo un graduale miglioramento, con tempo stabile e ampi spazi soleggiati al Centro-Nord.

L’afflusso di aria ancor più fredda da nord-est però determinerà un clima di stampo invernale, con temperature diurne quasi ovunque al di sotto dei 15 gradi e le prime gelate al Nord fino in Pianura a causa di una notevole inversione termica.

Vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti su www.inmeteo.net

A cura di Francesco Ladisa