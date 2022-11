Devastante alluvione colpisce Gedda, in Arabia Saudita: centinaia di auto travolte, anche vittime

Piogge torrenziali hanno provocato una devastante alluvione nella giornata di ieri nella città di Gedda, in Arabia Saudita. Acqua e fango hanno travolto via decine di automobili, causando ingenti danni e purtroppo anche 2 vittime e alcuni feriti.

Le precipitazioni, cominciate di mattina alle 8, non si sono fermate per circa sei ore. Il forte maltempo ha provocato anche forti disagi come il ritardo nei voli, chiusura di scuole e università . Impressionanti le immagini diffuse sui social media, che mostrano la furia dell’alluvione nella città portuale che affaccia sul Mar Rosso, di certo non abituata a fenomeni di questo tipo.

Piogge intense e disagi hanno colpito anche la vicina città santa La Mecca: le immagini video mostrano gli operai che si affrettano a liberare gli spazi allagati vicino alla pietra sacra della Kaaba.

🔴 Torrential downpour in #Jeddah right now, urban flooding in different localities of the city. pic.twitter.com/uvmJn6VmWz — PakWeather.com (@Pak_Weather) November 24, 2022

#SaudiArabia #Gedda A lot of #damage due to the floods due to the heavy #rains of these days pic.twitter.com/91Vet2uWjy — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 24, 2022

A cura di Francesco Ladisa