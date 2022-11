Alluvione ad Ischia: una frana devastante travolge Casamicciola, diversi dispersi

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo al Centro-Sud sta già causando gravi conseguenze. Piogge persistenti e a carattere di nubifragio hanno colpito nelle ultime ore l’isola di Ischia, davanti alla costa campana, dove la situazione è drammatica.

Una frana devastante si è abbattuta nella zona di Casamicciola: dopo ore di piogge torrenziali, acqua e fango sono scesi dalle colline interne arrivando fino a mare e travolgendo tutto, purtroppo anche alcune case e persone.

Al momento risultano almeno 4 dispersi: si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario.

La frana principale si è verificata questa mattina, intorno alle 5, dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare e ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone. Alvei, strade e interi abitati completamenti isolati. Sono a lavoro Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, Protezione Civile e volontari.

Sempre a causa della frana, un uomo è stato travolto dal fango. Grazie all’intervento dei soccorritori, Carabinieri , Protezione Civile e Vigili del Fuoco, è stato tratto in salvo.

A cura di Francesco Ladisa