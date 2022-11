Frana devastante ad Ischia, Casamicciola travolta dal fango: il bilancio sale a 13 dispersi

Sale a 13 il numero delle persone disperse in seguito all’alluvione che si è abbattuta su Ischia nelle ultime ore, causando una frana devastante sulla località di Casamicciola Terme.

Come vi abbiamo già documentato in questo articolo, in seguito a piogge torrenziali cadute sull’isola, attorno alle 5 di stamattina, una imponente colata di fango è partita dalla parte alta di Via Celario ed è scesa sino alla costa. La frana ha travolto decine di auto trascinandole fino al mare e ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone.

Le autorità hanno chiuso il porto cittadino, con diverse navi dirottate. I danni segnalati sono già ingenti. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale, le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate ed invase dal fango e dai detriti.

Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell’ordine e le associazioni di protezione civile del territorio. Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco. I primi a mancare all’appello sono una 25enne e una famiglia composta da marito, moglie e un neonato. Tra i dispersi anche un altro nucleo formato da padre, madre e due bambini.

A cura di Francesco Ladisa