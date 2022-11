Erutta il Mauna Load alle Hawaii, il più grande vulcano al mondo

Il vulcano Mauna Loa, alle isole Hawaii, è tornato ad eruttare. Non accadeva da quasi 40 anni: l’ultima eruzione risale infatti risale al 1984. Il fenomeno, cominciato nella serata di Domenica e proseguito nelle ultime ore, era atteso dagli esperti in quanto da giorni si osservava una notevole attività sismica con terremoti sempre più frequenti.

“Al momento le colate di lava sono limitate all’area sommitale del vulcano e non minacciano gli insediamenti a valle”, ha fatto sapere il Servizio Geologico del governo americano (USGS). L’eruzione nel Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii non sta minacciando la comunità e i voli verso l’Isola di Hawaii, ha twittato lunedì mattina l’Autorità del Turismo delle Hawaii, anche se si potrebbe accumulare la cenere su alcune parti dell’isola per via dei venti.

Il Mauna Loa, un vulcano a scudo, misura 4.169 metri di altitudine sopra il livello dell’Oceano Pacifico e ha un volume stimato di 75.000 km³ (occupa più della metà della superficie di Big Island alle Hawaii), che ne fa il più grande vulcano attivo della Terra.

BREAKING: World's largest active volcano Mauna Loa has started to erupt in Hawaii for the first time since 1984 pic.twitter.com/BkVgGyehem — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 28, 2022

A cura di Francesco Ladisa