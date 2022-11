Grossa frana a Maratea: massi si staccano da costone e distruggono strada statale 18

Un importante distacco di materiale roccioso si è verificato a Castrocucco di Maratea, in Basilicata. Una grossa quantità di massi, anche di notevoli dimensioni, si è staccata da un costone ed è precipitata a valle.

La frana ha distrutto un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, che al momento risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto, si sono recati i Vigili del fuoco – intervenuti con una squadra da Lauria, in seguito a una segnalazione intorno alle 5:00 del mattino – per accertare che non ci fossero persone coinvolte nella frana.

Il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, parla di “situazione gravissima, a causa del distacco di una consistente parte della montagna con il riversamento dei detriti a valle che hanno distrutto parte della strada della SS18 nel tratto di Castrocucco. La situazione è gravissima, abbiamo informato il Presidente Bardi e l’assessore regionale Merra”.

A cura di Francesco Ladisa