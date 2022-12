Ischia: il video shock del momento in cui arriva il fiume di fango

Un fiume di fango arriva all’improvviso e travolge come niente un’auto parcheggiata. Sono le impressionanti immagini diffuse attraverso una telecamera di sorveglianza di un’abitazione, che riprendono i drammatici momenti della frana che dal monte Epomeo è scesa a valle ed ha sconvolto Casamicciola, sull’isola di Ischia, la notte di Sabato.

Nel video pubblicato dall’account Ischitan Post si vede come siano bastati circa 30 secondi per sommergere l’auto parcheggiata e trascinarla via, come decine di altri veicoli distrutti dall’ondata di fango.

I soccorritori stanno continuando intanto la ricerca dei dispersi. Il bilancio provvisorio è di otto morti e cinque feriti. Oltre 200 le persone sfollate in seguito alla frana.

A cura di Francesco Ladisa