Frana Ischia, ultim’ora: recuperati i corpi di 3 dispersi

Dopo lunghe ed estenuanti ricerche durate giorni, sono stati recuperati i corpi di 3 dispersi in seguito alla terribile frana che ha colpito Sabato scorso la località di Casamicciola, sull’isola di Ischia.

Il bilancio, ancora provvisorio, sale dunque a 11 vittime accertate e 5 feriti. Mentre resta ancora un disperso, una delle quattro persone che mancavano all’appello da giorni.

Secondo quanto riporta Tgcom24, il corpo dell’undicesima vittima è stato recuperato in via Santa Barbara a Casamicciola e il cadavere appartiene una donna, di cui è in corso l’identificazione. Poche ore prima, in mattinata, sono stati recuperati e identificati i corpi di due uomini: si tratta di di Gianluca Monti, 38 anni e del 32enne Salvatore Impagliazzo. Monti è il padre dei fratellini Michele di 15 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni, le cui salme sono state recuperate nei giorni scorsi e Impagliazzo è il compagno di Eleonora Sirabella, la giovane donna recuperata per prima dalle maceri.

A cura di Francesco Ladisa