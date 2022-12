Crolla ponte nel pisano: sfiorata una tragedia

Un ponte è crollato improvvisamente nel pisano, lungo la strada provinciale 329 che attraversa la Val di Cecina e unisce i centri abitati di Canneto e Monteverdi Marittima. Il ponte è improvvisamente crollato questa notte in seguito ad un cedimento strutturale.

Per fortuna in quel momento non stavano transitando auto e si è evitato il peggio. I mezzi che sono sopraggiunti successivamente sono riusciti ad evitare di sprofondare nella voragine che ha interessato il viadotto.

“Poteva essere una tragedia”, ha commentato Francesco Govi, sindaco di Monteverdi Marittimo, che ha pubblicato su Facebook alcune foto che documentano quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i tecnici per accertare i motivi alla base del cedimento. “Domani mattina – ha aggiunto Govi – faremo il punto della situazione con la provincia di Pisa per stabilire le cause del crollo e iniziare il percorso per la realizzazione dell’opera ben consapevoli del fatto che serviranno mesi per il ripristino della viabilità. Fortunatamente – ha concluso il primo cittadino – non ci sono state persone ne mezzi coinvolti nel crollo”.

