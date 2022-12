Ischia, una piccola bella notizia nella tragedia: ritrovato Thor, il cane disperso dopo la frana

Una piccola buona notizia nella grande tragedia che ha colpito Ischia. Dopo quasi una settimana dalla frana che ha devastato la zona di Casamicciola, è stato ritrovato un cane che risultava disperso.

L’animale, un bellissimo esemplare di Pitbull di nome Thor è stato ritrovato in un canalone, non distante dal luogo in cui la frana ha portato morte e distruzione.

A darne notizia è la LAAI – Lega animali&ambiente delle isole del Golfo, i cui volontari avevano messo in sicurezza di recente il cane Yuri, l’unico sopravvissuto della sua famiglia che attende ancora il ritorno dei suoi proprietari defunti. I volontari, grazie al prezioso aiuto dei residenti della zona di Casamicciola, hanno ricevuto diverse segnalazioni su un cane ferito. Quel cane era proprio Thor.

La sua famiglia lo stava cercando, ma avendone perso le tracce da giorni si temeva il peggio. Invece Thor è vivo ed è stato ritrovato. Una volta attivato il pronto intervento dell’ASL, il Pitbull è stato prelevato dai veterinari dell’azienda sanitaria e condotto in clinica.

A cura di Francesco Ladisa