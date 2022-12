Maltempo in arrivo: avviso di fenomeni intensi dell’Aeronautica Militare

Una nuova perturbazione investirà l’Italia fra Venerdì e Domenica, portando maltempo da nord a sud. I fenomeni potranno nuovamente risultare di forte intensità, quindi a carattere di nubifragio, in particolare sul lato tirrenico e all’estremo sud.

Ecco di seguito l’avviso emesso dall’Aeronautica Militare:

SI PREVEDE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 03 DICEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTO DI BURRASCA SULLA LIGURIA CENTRO OCCIDENTALE.

DOMANI, INOLTRE, SI PREVEDONO, PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE TEMPORALESCHE:

-DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU SICILIA NORD ORIENTALE E CALABRIA MERIDIONALE;

-DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLA CAMPANIA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa