Alluvione in atto nel messinese: treno con persone a bordo bloccato da ore sui binari a Barcellona Pozzo di Gotto

Un’alluvione si sta verificando nel messinese tirrenico, come abbiamo visto in questo articolo. Particolarmente difficile la situazione nell’area di Barcellona Pozzo di Gotto, colpita da un intenso temporale auto-rigenerante che insiste da ore sempre sulle stesse zone.

Allagamenti e smottamenti si stanno facendo sempre più frequenti, sia sull’area costiera che nell’entroterra, dove gli accumuli di pioggia hanno ormai superato i 200 millimetri. A causa del maltempo si segnala un treno con diverse persone a bordo bloccato da ore nei pressi del terrapieno vicino alla stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le autorità stanno invitando a non uscire di casa in quanto estremamente pericoloso. Ma le piogge incessanti e gli allagamenti stanno colpendo diversi altri comuni del messinese, come Milazzo, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore (ed altri comuni limitrofi).

A cura di Francesco Ladisa