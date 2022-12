Forte maltempo su Roma: fulmine provoca incendio in un palazzo a Guidonia!

Forti temporali e piogge anche a carattere di nubifragio stanno interessando da questa notte il Lazio e in particolar modo la provincia di Roma, con forti disagi e allagamenti diffusi soprattutto fra la zona Sud della capitale e i Castelli Romani.

Stamane, verso l’alba, un fulmine si è abbattuto su un palazzo a Guidonia Montecelio, ad est di Roma: la scarica ha innescato un cortocircuito alla rete elettrica che ha generato un incendio all’interno di un garage nel seminterrato.

Sul posto, poco dopo le 4, sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza di Guidonia che, temendo intossicazioni per il monossido che aveva invaso gli appartamenti sottostanti, hanno fatto uscire in via precauzionale, tutti i residenti. I pompieri hanno domato l’incendio costatando anche problemi al solaio.

A cura di Francesco Ladisa