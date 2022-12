Intenso terremoto alle Eolie: frana costone roccioso a Lipari [VIDEO]

Una scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata stamane alle Isole Eolie. Il sisma, di magnitudo 4.6, è avvenuto a una profondità di soli 3 km, con un risentimento quindi notevole in superficie nelle vicinanze dell’epicentro.

Epicentro che è stato localizzato in mare a sud-ovest delle isole, a 16 km da Lipari.

Il terremoto non ha causato particolari danni a edifici o persone, ma ha generato alcuni smottamenti e almeno due frane. Una, più grossa, anche interessato la località Valle Muria sull’isola di Lipari, dove una porzione di costone è franato in mare. La frana è stata anche filmata da abitanti della zona:

TERREMOTI IN TEMPO REALE per il monitoraggio di tutte le scosse in Italia Vai alla paginaper il monitoraggio di tutte le scosse in Italia

Ecco il comunicato della Protezione Civile diffuso poco fa:

“A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia alle Isole Eolie (Messina), alle ore 8.12 con magnitudo 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato sull’isola di Vulcano – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.”

A cura di Francesco Ladisa