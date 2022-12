Notte di nubifragi in Calabria: pericolo alluvione nel catanzarese

Dopo una giornata a tratti instabile è arrivato in serata un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Calabria, dove intense precipitazioni temporalesche alimentate da forti correnti di scirocco stanno colpendo in particolar modo le province di Catanzaro e Crotone.

Allagamenti e corsi d’acqua ingrossati si segnalano in diverse zone del catanzarese, disagi anche a Catanzaro città. Questa la situazione a Martelletto di Settingiano, a pochi chilometri dal centro di Catanzaro: il paese è praticamente alluvionato, le strade sono diventate dei fiumi in piena e l’acqua sta entrando in garage e piani terra di abitazioni.

Come vediamo dall’immagine radar, un forte temporale auto-rigenerante, proprio come quello che ha colpito la Sicilia nord-orientale nelle scorse ore, sta colpendo in pieno proprio Catanzaro e dintorni, oltre che l’area orientale della provincia crotonese. Nelle prossime ore il temporale potrebbe persistere portando ulteriori criticità. Un miglioramento è atteso in tarda nottata e poi definitivamente nella mattinata di domani, con l’attenuazione del maltempo su tutta la regione.

A cura di Francesco Ladisa