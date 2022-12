Violento maltempo in Salento: serre e coltivazioni distrutte

Pesanti i danni dell’ondata di maltempo che ha investito l’area del Salento nella notte e nelle ultime ore, con piogge intense, grandinate e violente raffiche di vento, vicine anche ai 100 km/h.

A Ugento, nel basso Salento (uno dei comuni più colpiti come vi abbiamo già comunicato in questo articolo), il maltempo ha causato ingenti danni nelle aree di campagna, devastando letteralmente capannoni e serre dove si producono ortaggi. Totalmente distrutti gli impianti e irrecuperabili le produzioni dell’azienda ortofrutticola Rimo, si legge in un post su Facebook della Confederazione Italiana Agricoltori Puglia.

Inoltre gli alberi caduti sulla sede stradale hanno creato problemi e pericolo alla circolazione viaria e pedonale. Non si segnalano per fortuna conseguenze a persone.

A cura di Francesco Ladisa