Auguri di buona Immacolata: frasi e pensieri per l’8 Dicembre

Fra poche ore sarà la Festa dell’Immacolata, giorno che segna l’inizio vero e proprio delle festività natalizie: come ogni 8 Dicembre si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, una festa religiosa a cui sono legate anche tante tradizioni popolari.

Vi regaliamo in questo articolo una serie di frasi, aforismi e pensieri dedicati alla festività dell’Immacolata, ideali per essere condivisi nei vostri messaggi di auguri.

FRASI AUGURI BUONA IMMACOLATA 2022

Oggi la città si riempie di luci e colori;

è un trionfo di bagliori,

nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso,

un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata.

Buon 8 dicembre amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri!

L’Immacolata mostra che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. E’ Lui che fa in noi tante meraviglie

(San Josemaría Escrivá)

Possa la Madre di tutte le madri concederti tutto ciò che desideri. Buona festa dell’Immacolata.

Buona festa dell’immacolata a tutti i miei amici, con l’augurio che Maria ci protegga sempre e ci sia sempre accanto durante la nostra vita.

Oggi 8 dicembre si festeggia l’Immacolata concezione, ti auguro di trascorrere una felice giornata di divertimento con le persone a te care.

In questo giorno di festa lasciamoci coccolare tra le braccia della Vergine Maria. Tanti auguri!

Che l’amore dell’Immacolata Concezione possa allietare questi giorni di festa in attesa del Santo Natale. Buona festa dell’8 dicembre!

O Madre Immacolata, che sei per tutti segno di sicura speranza e di consolazione, fa’ che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. La tua Bellezza – Tota Pulchra, cantiamo quest’oggi – ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore; anzi, che è certa.

(Papa Benedetto XVI)

La Vergine Immacolata intercede per noi in Cielo come una buona madre che custodisce i suoi figli.

(Papa Francesco)

Da oggi inizia l’aria magica e festosa che ci porterà al Natale. Ti auguro che che questi giorni possano riempire il tuo cuore di amore e gioia. Buona festa dell’Immacolata!

È bella la nostra Madre! Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa del Signore, che ci visiterà tutti nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore. Il Signore viene! Aspettiamolo!

(Papa Francesco)

Tutti benediciamo la Vergine Santa le sue lodi cantiamo e la sua vita narriamo,che fu lunga ed importante, come la storia ci racconta.

(Juan Ruiz)

Maria, in quanto Immacolata Concezione, porta in sé, più di qualsiasi altro tra gli uomini, il mistero di quegli eterni destini divini, con i quali l’uomo è stato abbracciato nel Figlio diletto di Dio: il destino alla Grazia e alla santità della Figliolanza divina, il destino alla gloria nel Dio della infinita maestà.

(Papa Giovanni Paolo II)

Tanti auguri per questa giornata di festa che è solo l’inizio del periodo più magico dell’anno. Buona Immacolata Concezione!

A cura di Francesco Ladisa