Buona Festa dell’Immacolata 2022: IMMAGINI e GIF ANIMATE per gli auguri

Giovedì 8 Dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione. E’ un giorno dal profondo e antico significato religioso, e al contempo una festa che apre le porte al Natale e alle sue tradizioni: l’usanza vuole che l’8 Dicembre si addobbi l’albero di Natale e si allestisca il Presepe.

La festa dell’Immacolata ebbe origine nella Chiesa di Gerusalemme, presso cui era sempre viva la memoria del sito della casa natale di Maria nelle vicinanze della Porta e della Piscina Probatica, cioè delle pecore. La concezione senza peccato originale di Maria è un evento cosmico, perché la Vergine, nata da un seno sterile, santifica il seno sterile della natura e innesta sulla sua infecondità la fecondità della virtù, preparando così una dimora per il Creatore. Ecco perché Maria, sin dalle origini del cristianesimo, è venerata dai fedeli come la “Tutta santa“. La solennità, è introdotta a Roma da papa Sergio I (687-701). Pio IX nel 1854 con la bolla “Ineffabilis Deus” proclama il dogma della Concezione Immacolata di Maria.

A cura di Francesco Ladisa