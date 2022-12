Meteo oggi: ancora piogge e temporali al Centro, freddo e nebbioso al Nord

Per la giornata odierna non ci saranno particolari variazioni sotto l’aspetto meteorologico: la pressione si mantiene stabile e ritroviamo dell’instabilità – per lo più blanda – sull’area centrale della penisola.

In particolare, sono attese precipitazioni fra Toscana meridionale, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo (su queste ultime due regioni dal pomeriggio). Qualche rovescio atteso entro sera anche su coste campane e basso Salento.

Altrove tempo asciutto con nubi alternate a schiarite anche ampie. Più sole sulle regioni meridionali, sulle aree alpine e sulla Liguria. Nebbie e nubi basse in Pianura Padana, localmente persistenti anche nelle ore centrali del giorno.

Per quanto concerne le temperature, non avremo variazioni significative: clima freddo umido al Nord, più mite al Centro-Sud, con valori fino a 18-20 gradi su Sicilia e Calabria.

A cura di Francesco Ladisa