Forte scossa di terremoto in Russia: sisma scuote la regione del Caucaso

Una intensa scossa di terremoto si è verificata stamane (alle 7:42 ora italiana) nell’estrema Russia meridionale, nell’area montuosa del Caucaso.

Il sisma è stato di magnitudo 5.5 e si è verificato a una profondità di circa 10 km. L’epicentro è stato localizzato a 1 km dalla località di Gunib, nella repubblica di Daghestan.Â

Il terremoto è stato avvertito oltre che in territorio russo anche nella vicina Georgia e in Azerbaijan. Al momento non risultano danni a cose o persone.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.Â

A cura di Francesco Ladisa