Grossa frana in Lombardia: macigni cadono all’ingresso di galleria sulla Lecco-Ballabio

Una grossa frana si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, 9 Dicembre, in Lombardia, sulla strada Lecco-Ballabio, arteria della Statale 36. Un’imponente quantità di massi si è staccata ed è precipitata a ridosso dell’ingresso della galleria Giulia, bloccandone l’accesso.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per verificare la situazione. Allertati anche i soccorsi del 118 che si sono recati sul luogo della frana in quanto almeno un’autovettura sarebbe rimasta coinvolta dal crollo.

Stando alle prime informazioni a disposizione due persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave. Si tratterebbe di due uomini di 24 e 66 anni residenti in Valsassina. I due sono scesi in modo autonomo dal furgoncino colpito dall’imponente frana. Una tragedia per fortuna solo sfiorata.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa