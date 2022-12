Previsioni meteo: tanto maltempo in arrivo fra Martedì e Mercoledì al Centro-Sud

Il nostro Mediterraneo continua ad essere bersaglio di masse d’aria instabili e perturbazioni in serie. Nei prossimi giorni avremo a che fare con nuovi impulsi perturbati che porteranno tante piogge e temporali, soprattutto al Centro-Sud.

Un primo fronte instabile raggiungerà l’Italia nella giornata di domani, Martedì 13 Dicembre: muoverà in maniera piuttosto veloce da ovest verso est portando piogge e temporali un po’ su tutte le regioni centro-meridionali. I fenomeni risulteranno più intensi sulle aree del medio-basso versante tirrenico, specie fra Campania, Calabria e Sicilia.

Al Nord il tempo si manterrà nel complesso stabile, salvo nuvolosità più compatta associata a deboli precipitazioni su Val d’Aosta e alpi piemontesi, dove avremo la possibilità di nevicate fino a bassa quota, con locali sconfinamenti sulle pianure del Piemonte nel corso della prima parte di giornata. Qualche fenomeno possibile anche sulla Liguria di ponente.

Le temperature saranno in lieve calo (nei valori diurni) al Centro-Nord, in rialzo invece al Sud.

Mercoledì 14 Dicembre avremo un altro peggioramento, dalla traiettoria molto simile al precedente: piogge estese interesseranno il Centro-Sud, dalla Toscana e le Marche in giù, risparmiando probabilmente solo la Sicilia. I fenomeni più intensi (possibili anche temporali) riguarderanno ancora la Campania, ma anche Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia.

Nord ancora saltato, con molte nubi ma senza precipitazioni degne di nota.

Le temperature saranno in lieve aumento sia al Nord che al Centro-Sud, grazie alle correnti più miti provenienti da sud-ovest.

A cura di Francesco Ladisa